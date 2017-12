Maradona aparecerá em seu próprio filme O astro argentino Diego Maradona terá uma participação especial no filme que contará sua vida. A informação foi divulgada, nesta terça-feira, pelo diretor italiano Marco Risi, em entrevista a um jornal italiano. O ex-jogador aparecerá no final junto de crianças ou com um smoking. ?Ele disse, uma vez, que se estivesse usando um smoking, receberia uma bola e sairia jogando?, disse Marco Risi. As gravações, segundo o diretor, começarão no próximo dia 3 de outubro e o file será um co-produção espanhola e argentina. ?Não haverá uma estrutura clássica. Será uma série de incursões pelas distintas fases de sua vida com algumas inserções dos momentos mais gloriosos de sua carreira?, contou Risi. A dúvida do diretor é sobre quem interpretará Maradona. Risi quer um ator argentino, mas poderá ser um italiano, caso não dê certo a procura no país sul-americano. ?Se for um italiano, possivelmente será Marco Leonardi, que já foi jogador de futebol, tem o mesmo típico físico e é canhoto, como Maradona?, afirmou. O nome do filme - ?La mano de Dios? - ainda é provisório.