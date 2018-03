Maradona apresenta "franca melhora" A ?franca melhora? verificada depois de 24 horas de internação, aliada à ausência de alterações no quadro clínico durante toda a noite, deixaram os médicos otimistas quanto a recuperação do ex-jogador Diego Armando Maradona. O argentino foi internado no início da noite de domingo em um hospital em Buenos Aires, após sofrer uma grave crise cardíaca. "Ele está muito melhor que ontem. Está respondendo à medicação, mas o período crítico ainda não passou?, disse o médico particular de Maradona, Alfredo Cahe nesta terça-feira. De acordo com o especialista, o ex-jogador continua sedado e respirando por aparelhos. A presença de fãs nas imediações da clínica Suizo-Argentina, na região central de Buenos Aires, onde Maradona está internado, foi diminuindo durante a noite até quase desaparecer no final da madrugada. No início da manhã de hoje, no entanto, a movimentação de torcedores e curiosos voltou a crescer. A família de Maradona está preocupada com as diversas versões que circulam na Argentina sobre os reais motivos da internação e o atual estado de saúde do ex-jogador. Por isso, apenas quatro enfermeiras se revezam no atendimento. Um boletim médico deverá ser divulgado apenas no início da tarde.