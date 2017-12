Maradona assiste à derrota do Boca pela TV O ex-astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona, ficou neste domingo sem a possibilidade de celebrar o 15º aniversário de sua filha mais jovem, Gianinna. Além disso, não pôde ir ao camarote de luxo que possui na "Bombonera" - o emblemático estádio do time de seu coração, o Boca Juniors - para assistir ao clássico dos clássicos argentinos, o embate contra o River Plate. Quando esteve internado a fins de abril na clínica Suíço-Argentina, Maradona pretendia realizar uma festa de debutantes para sua filha caçula. O evento pretendia ser de grande magnitude, mas foi cancelado pelo estado do ex-jogador. Neste domingo, Maradona completou uma semana de internamento na clínica del Parque, especializada em tratamentos psicológicos e contra a dependência das drogas. Ali, o cotidiano do ex-astro é mais rigoroso. No entanto, os médicos permitiram que ele assistisse ao "super-clássico" Boca-River pela TV em seu quarto na clínica. No entanto, o primeiro jogo que Maradona pôde assistir depois de dias sem ver a telinha, terminou mal: no fim da tarde, o River derrotou o time de "El Diez" por 1 a 0. Maradona só recebe visitas poucas vezes durante a semana, é submetido à uma dieta estrita. Os tempos de croissants e churrascos opíparos ficaram para trás, já que os médicos querem que ele perca peso rapidamente. Semanas atrás, ele pesava 110 quilos. Neste fim de semana, segundo informações extra-oficiais, estava em pouco menos de 105 quilos.