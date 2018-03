Maradona assiste à vitória do Boca Juniors Com a presença de Maradona na tribuna de honra de La Bombonera, o Boca Juniors derrotou, nesta quarta-feira à noite, o Deportivo de Cáli, por 3 a 0, em Buenos Aires, e assumiu a liderança do Grupo 8 da Taça Libertadores. O atual campeão sul-americano soma nove pontos, contra seis de Bolívar, da Bolívia, e Deportivo Cáli, da Colômbia. O Colo Colo, do Chile, ainda não somou ponto. Os três gols foram marcados no segundo tempo. Burdisso abriu o placar aos 12 minutos. Rodríguez ampliou aos 41 e Cángele completou aos 43 minutos.