Maradona bate bola na Croácia Coube aos moradores da pequena cidade croata de Novi Vinodolski o raro privilégio de ver Diego Maradona de novo em campo se divertindo ? e divertindo o público ? com uma bola de futebol. O astro argentino vestiu uniforme e participou de uma partida de futebol society com outros atletas aposentados, como os futebolistas Suker e Boban e os tenista Goran Ivanisevic, John McEnroe e Boris Becker, que foi o juiz. Desde que encerrou a carreira, em 1997, Maradona fez poucas partidas diante de público ? sua saúde debilitada e o excesso de peso não lhe permitiam fazer muito exercício. Mas agora que está ?afinando? ? perdeu 35 dos 121 quilos que tinha antes de fazer a cirurgia de redução do estômago, em março, ele se sente novamente animado para jogar. Na segunda-feira passada, antes de ir ao hotel da seleção brasileira em Buenos Aires, Maradona passou quase duas horas jogando com amigos ? quase todos ex-jogadores ? na inauguração de uma quadra que pertence ao seu irmão Lalo. Na quinta-feira, ele esteve em Nápoles pela primeira vez depois de 14 anos ? foi prestigiar o jogo de despedida do zagueiro Ciro Ferrara, seu grande amigo dos bons tempos de Napoli. As 70 mil pessoas que foram ao Estádio San Paolo tinham a esperança de vê-lo jogar alguns minutos, mas o máximo que ele fez foi deleitar os fãs com algumas embaixadinhas. Maradona disse que não poderia jogar porque tinha um problema no joelho, mas prometeu participar de uma partida no estádio dia 30 de outubro, quando completará 45 anos. O jogo desta quarta-feira foi uma ?pelada?, numa superfície de grama sintética montada sobre uma quadra de tênis, cujo objetivo era arrecadar dinheiro para um orfanato local. Mas o público foi ver Maradona. E vibrava cada vez que a bola chegava aos seus pés. Aproveitando a falta de intimidade com a bola da maioria dos ?jogadores? e o caráter festivo da partida, o astro argentino brindou os torcedores com alguns números de seu repertório e marcou cinco gols. E mostrou-se de muito bom humor durante todo o tempo.