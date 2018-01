Maradona bate bolinha com Ivanisevic Depois de participar de um jogo beneficente de futebol na quarta-feira, o astro argentino Diego Maradona resolveu bater uma bolinha, desta vez a de tênis, com o ex-tenista Goran Ivanisevic, nesta quinta, na Croácia. Em visita ao país para ajudar entidades assistenciais, o ex-craque do futebol resolveu ?testar? a força do saque do croata. ?Goran é meu ídolo no tênis e realmente queria jogar contra ele e testar seu famoso saque?, disse Maradona, que revelou ter se inspirado com a vitória de Ivanisevic contra o australiano Patrick Rafter na final do Aberto de Wimbledon, em 2001, quando o croata precisou de cinco sets para se tornar o primeiro tenista convidado a ganhar o torneio inglês. Após passar dois dias na Croácia, Maradona não pensa em retornar à Argentina. ?Somente Deus sabe o que eu vou fazer agora?, afirmou, brincando. ?Estou me sentindo bem. Tudo está indo bem e melhorando cada vez mais.?