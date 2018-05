Maradona brilha contra a Inglaterra e é o destaque da Copa de 1986

O período entre o sexto minuto e o nono do segundo tempo da partida no Estádio Azteca transformou Maradona em lenda. Após um passe mal cortado pela zaga inglesa, o baixinho craque argentino subiu com o goleiro Shilton para dividir a bola e com um leve toque sutil com a mão a mandou para as redes, colocando os argentinos em vantagem. Logo depois, o craque enfileirou, ainda da intermediária, cinco marcadores, incluindo o goleiro inglês, e empurrou a bola para as redes antes de ser derrubado na grande área.

+ Confira a página especial sobre a Copa do Mundo de 2018

+ INFOGRÁFICO - Brasil, a camisa mais pesada do futebol mundial

+ ESPECIAL - 15 anos do Penta, nossa última conquista

O que aconteceu no restante do jogo foi mero detalhe, incluindo o gol inglês, de Lineker. A Argentina estava na semifinal da Copa e Maradona, que conduziria a sua equipe ao título, foi imediatamente eternizado na história do futebol após uma partida que ia além do esporte, pois anos antes as nações haviam se enfrentado, com vitória inglesa, na Guerra das Malvinas.

No auge da forma física, Maradona, com sua mágica perna esquerda, cresceu de rendimento no momento mais importante: o mata-mata. Tanto que nas semifinais marcou os gols da vitória sobre a Bélgica. E na decisão, mesmo duramente marcado pelos alemães, deu passe genial para o gol do título, de Burruchaga.

A CAMPANHA DO TÍTULO

Grupo A

02/06 - Argentina 3 x 1 Coreia do Sul

05/06 - Itália 1 x 1 Argentina

10/06 - Argentina 2 x 0 Bulgária

Oitavas de final

16/06 - Argentina 1 x 0 Uruguai

Quartas de final

22/06 - Argentina 2 x 1 Inglaterra

Semifinais

25/06 - Argentina 2 x 0 Bélgica

Final

29/06 - Argentina 3 x 2 Alemanha