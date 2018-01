Maradona: cartola e apresentador de TV Diego Maradona será, a partir desta sexta-feira, o vice-presidente de Futebol do Boca Juniors e já tem um problema para resolver: os prêmios da equipe. Duas semanas depois, fará sua estréia como apresentador de um programa de tevê no canal 13 de Buenos Aires - ?A Noite do Dez?, um talk-show, que irá ao ar às segundas-feiras às 22h, a partir de 15 de agosto.