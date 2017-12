Maradona chama George Bush de assassino O astro argentino Diego Maradona voltou a provocar polêmica. Hoje, em seu 3.º dia de visita a Pequim, em entrevista coletiva, disse que prefere ser amigo do líder cubano Fidel Castro a ser amigo do presidente americano George Bush, "que é um assassino". "Estou orgulhoso de ser amigo de Fidel, que é inteligente." O craque aproveitou a chance para voltar a cutucar Pelé e afirmou que há espaço para os dois no altar do futebol. "Pelé é o maior, mas Maradona é Deus", declarou, com ironia.