Maradona cobra caro e frustra fãs O ex-jogador Diego Maradona frustrou torcedores e a mídia grega ao cobrar 60 mil euros (US$ 80 mil) para conceder entrevista à emissora de televisão Alpha, que não aceitou a ?oferta?. Segundo os jornais gregos desta sexta-feira, os telespectadores e os fãs do argentino esperaram em vão pela aparição do ídolo.