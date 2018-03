Maradona come e brinca com as filhas A notícia veiculada na noite de segunda-feira pelos canais de tevê foi confirmada nesta manhã de terça-feira: Maradona passa bem, já consegue comer alimentos sólidos e até brincou com suas filhas, Dalma e Giannina, embora siga internado em estado crítico, mas estável, sob cuidados intensivos. ?Vamos ir a Sunset?, disse à filha Giannina, de 14 anos, referindo-se a mesma discoteca que havia ido buscá-la pouco antes de ser internado na Clínica Suíço-Argentina. Enquanto conversou com suas filhas e a ex-mulher Claudia Villafañe, Maradona começou a comer seus primeiros alimentos sólidos: frango em pedaços, papinha de legumes e pêssego em caldas. O ex-jogador respira sem a ajuda de aparelhos, mas ainda não tem previsão de alta médica.