Maradona começa a se alimentar A calma começa a predominar entre os fanáticos do ex-astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona. Nesta segunda-feira o comunicado oficial da Clínica Suíço-Argentina, indicou que o ex-jogador - pelo segundo dia consecutivo - permaneceu sem o aparelho de respiração artificial. No primeiro dia de sua segunda semana de internação, os médicos informaram que Maradona ainda está em estado crítico, embora estável. Isto indica que o ex-jogador ainda correria risco de vida. Segundo o comunicado o ex-astro começa a receber alimentos, deixando de lado a nutrição por meio de líquidos. Desde que foi internado, Maradona - segundo Dalma, sua filha mais velha - teria perdido mais de 10 quilos de peso. Antes de ser internado, o ex-jogador estava mais gordo que nunca, com pouco mais de 100 quilos. Os médicos consideram que o peso ideal do ex-astro seria de 70 quilos, mais adequados à estatura de Maradona, que é de 1,68 metro. Enquanto isso, a fachada da clínica Suíço-Argentina fica sobre a Avenida Pueyrredón cada vez mais cheia de posters e fotografias de Maradona que são colocados pelos fanáticos de "El Diez". Sem mais espaço nas paredes, dezenas de recados manuscritos desejando a melhoria imediata de "La Mano de Dios" começaram a se espalhar pelo chão, único pedaço da calçada que ainda estava livre. Nesta segunda, à confusão que reina no lugar, acrescentou-se até um "payador" (uma modalidade de repentista dos Pampas) que ficou aturdindo os ouvidos dos presentes com suas rimas. Informalmente, o quarteirão onde está internado Maradona já está sendo chamado de "Diegolândia". Na cidade de San Nicolás, na província de Buenos Aires, houve uma procissão com a imagem da Virgem Maria para pedir a imediata recuperação de "La Mano de Dios". CAMISETA - Um grupo de jogadores ressuscitou o velho projeto de remover a camiseta número 10 da seleção argentina. Essa camiseta, embora pré-existente aos tempos de glória de Maradona, imortalizou-se graças a "El Pibe de Oro" (O Garoto de Ouro), apelido do ex-jogador. O vínculo criado entre a camiseta e Maradona foi tão significativo que o próprio ex-astro tornou-se conhecido como "El Diez" (O Dez). A proposta foi apresentada por um grupo composto, entre outros, dos jogadores Pablo Cavallero, Roberto Ayala e Andrés D´Alesandro. A intenção do grupo é "fazer uma grande homenagem" com essa medida. "Seria muito bonito. É o número que todos nós identificamos com o Diego". No ano 2001 ocorreu a primeira proposta de remover a camiseta número 10, como forma de homenagear Maradona. Mas, em 2002, a FIFA proibiu a seleção argentina de retirá-la.