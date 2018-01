Maradona começa tratamento psiquiátrico sob ´lei seca´ Uma única gota de álcool seria suficiente para destruir o tratamento que está sendo aplicado ao ex-astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona. Segundo declarou nesta segunda-feira seu médico pessoal, Afredo Cahe, o ex-jogador terá de viver sob a "lei seca" daqui para a frente. "Ele está bem e muito lúcido. Ele já curou sua hepatite, mas não pode beber uma gota sequer de álcool, já que se isso acontecer, sua situação pode piorar de forma abrupta e significativa",explicou Cahe. Maradona está internado desde sábado na Clínica Avril, um centro psiquiátrico no bairro portenho de Almagro, onde será tratado por sua dependência do álcool, que substituiu sua dependência à cocaína. "El Pibe de Oro" (O Garoto de Ouro), como era chamado em seus tempos de glória, já está sob a ação de psicofármacos. Desta forma, ficam adiados por tempo indeterminado os projetos de levar Maradona para tratamento na Suíça e em Cuba. Entre os dias 28 de março e o 20 de abril Maradona passou por dois hospitais, onde foi internado por causa de uma hepatite tóxica, provocada por excesso de consumo de bebidas alcoólicas. Nos dois hospitais, o Sanatório Güemes e a Clínica Los Arcos, os médicos destacaram que "El Diez" (O Dez), após ter a alta, precisava realizar um tratamento psiquiátrico. Maradona aceita tratamento Cahe, médico de Maradona há 30 anos, ressaltou que houve um avanço considerável do ex-jogador em aceitar o tratamento psiquiátrico: "esta é a primeira vez que Diego aceita se tratar por sua dependência. Isso me enche de esperanças." Na primeira etapa na Clínica Avril, que duraria - no melhor dos casos - dois meses, Maradona não poderá ser visitado por seus parentes. Além disso, não terá qualquer espécie de privilégio em relação aos outros pacientes da clínica. Ele tampouco poderá receber a imprensa, nem sequer ligar para o pequeno grupo de amigos jornalistas que possui. A clínica anunciou que não fornecerá relatórios médicos à mídia nesse período. Somente sua família será informada sobre a evolução do tratamento médico. "Diego sempre brincou com a morte. Mas desta vez estou otimista. Ele vai avançar e sair desta situação", sustentou Cahe.