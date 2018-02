Maradona comenta sobre 'água envenenada' na Copa de 90

Em extensa reportagem da revista argentina El Gráfico, Maradona disparou críticas para todos os lados e falou sobre o "envenenamento" da água no confronto de sua equipe contra o Brasil pela Copa do Mundo de 1990. Veja também: Cartel de Cali teria 'comprado a Copa de 78' Sobre a polêmica da água contaminada que estava no banco argentino e cujo conteúdo afetou Branco na partida vencida pela Argentina em 90, Maradona disse que "o barril é algo que passou na cabeça do [técnico] Carlos [Bilardo] e Carlos é assim". Questionado se tentou impedir o treinador, Maradona foi enfático. "Não fiz nada, porque não pensei que Branco fosse tomar [a água]". "O que você queria que eu fizesse? Quem ia tomar era [Julio] Olarticoechea e gritei para ele 'não, não", evitando assim que seu companheiro de equipe tomasse um líquido contaminado. Além da polêmica sobre o jogo com o Brasil, Maradona falou sobre Kaká, recém ganhador da Bola de Ouro da revista France Football. Ele afirmou que o meia do Milan não se destaca tanto e que é pior que Wayne Rooney (do Manchester United). Sobraram ainda criticas a Pelé, Platini, Beckenbauer e a atual equipe argentina que que lhe dá tédio: "A seleção precisa de um pouco de rebeldia, alguém que dê outro sentido, outro tom". Consultado sobre o "melhor jogador" que viu em sua vida, Maradona respondeu que fica entre o brasileiro Romário e o holandês Marco van Basten.