Maradona condenado a pagar repórter A Justiça Civil argentina condenou nesta quinta-feira o ex-jogador Diego Maradona a pagar US$ 15 mil ao repórter fotográfico Raúl Moleon, a quem o polêmico astro atingiu com um tiro de ar comprimido em 1994. A sentença foi dada pelo juiz Eduardo Coll ao acatar o processo movido pelo fotógrafo por danos e prejuízos. Apesar da quantia, Moleon queria ser ressarcido em US$ 52 mil. Na ocasião, o disparo feriu a mão e as costas do repórter que tentava flagar o jogador do Newell?s Old Boys logo após o seu desligamento do clube argentino.