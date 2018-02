Maradona confirma "doping" de Branco Maradona voltou a dizer que Branco jogou ?dopado? no duelo entre Brasil e Argentina nas oitavas-de-final da Copa de 90, na Itália. O brasileiro teria recebido dos próprios argentinos, durante a partida, uma garrafa de água com sonífero. "Eu não desminto nada. Não menti em nada?, disse o astro em programa de televisão num canal a cabo de Buenos Aires. A história do suposto ?doping? foi revelada em dezembro passado, quando Maradona admitiu o caso, nesse mesmo programa de televisão, e Carlos Bilardo, o técnico da seleção da Argentina na Copa de 90, não negou a história quando perguntado por uma revista local. Depois disso, os dirigentes do futebol argentino trataram de desmentir tudo, acabando com a polêmica. Mas Branco garantiu ter sentido algo estranho naquela partida e defende a idéia do ?doping?. E a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já pediu que a Fifa investigue o caso.