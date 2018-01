Maradona continuará internado por mais alguns dias O médico particular de Diego Maradona, Alfredo Cahe, assegurou nesta quarta-feira que o ex-jogador argentino continuará internado por mais alguns dias, até que seus exames de fígado apresentem resultados melhores. "Diego segue internado por causa da hepatite e ficará por mais alguns dias, até que os exames de fígado se normalizem totalmente", informou Cahe a uma rádio de Buenos Aires. O médico disse que conversará com a equipe do hospital de Los Arcos, onde Maradona está internado desde sexta, para analisar o melhor local para levá-lo quando for dado de alta. Segundo o boletim distribuído na terça-feira, o ex-jogador poderia deixar o hospital nas próximas horas para continuar o tratamento com seu médico particular, fora da clínica - o que foi interpretado como o anúncio de uma saída imediata do ex-jogador. Mas Cahe, que se manifestara contra a alta do ex-jogador do hospital Güemes no último dia 10 deste mês - uma vez cumpridos 13 dias de internação por uma hepatite tóxica aguda pelo consumo de álcool - desaconselhou outra vez a saída. No relatório desta quarta, médicos apontaram que o estado de saúde de Maradona continua "em evolução favorável segundo os parâmetros de laboratório" e que ele "se encontra clinicamente estável". Um outro boletim, que indicará as condições para a continuação do tratamento, será divulgado nas próximas horas.