Maradona convoca mais três e chama Palermo e Schiavi

O técnico Diego Maradona convocou mais três jogadores que atuam na Argentina para os próximos dois jogos da seleção pelas Eliminatórias, entre eles o confronto contra o Brasil, neste sábado, em Rosário. O destaque da lista foram os experientes Martín Palermo e Rolando Schiavi, de 35 e 36 anos, respectivamente. O outro chamado foi Rodrigo Braña.

O motivo da nova lista foram os jogadores que se apresentaram com problemas de lesão. Os três novos convocados chegam para suprir as possíveis ausências de Verón, Diego Milito, Nicolás Otamendi e Sebastián Battaglia, todos contundidos e que permanecem como dúvida para o jogo diante do Brasil e também para o confronto contra o Paraguai, em Assunção, no dia 9 de setembro.

Além de Palermo, do Boca Juniors, e Schiavi e Braña, que jogam pelo Estudiantes, atual campeão da Copa Libertadores, Maradona já havia convocado mais sete atletas que atuam na Argentina neste domingo: Nicolás Otamendi, Sebastián Domínguez e Emiliano Papa (Vélez Sarsfield), Sebastián Battaglia (Boca Juniors), Eduardo Salvio (Lanús), Verón (Estudiantes) e Mario Bolatti (Huracán).

Os próximos dois jogos são decisivos para a Argentina na luta para conquistar a vaga à Copa do Mundo de 2010. O time argentino ocupa a quarta posição nas Eliminatórias, com 22 pontos, e já é ameaçado pelo quinto colocado Equador, que tem 20. Depois dos confrontos contra Brasil e Paraguai, só restará à Argentina os jogos diante do Peru, em casa, e do Uruguai, fora.