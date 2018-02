Maradona critica 1o lugar da Argentina no ranking da Fifa Diego Maradona criticou o mais recente ranking da Fifa, no qual a seleção argentina ocupa a primeira posição -- para ele o time deveria estar em quarto ou em quinto lugar. O ex-jogador acrescentou que, em termos futebolísticos, "este é o pior momento da Argentina". "Dizem que somos os primeiros no nosso pior momento", disse Maradona, segundo o jornal Deportivo Olé. Na segunda-feira, a Argentina apareceu na primeira posição do ranking da Fifa, seguida por Brasil, Itália, Espanha e Alemanha. "Não sei quem manda as informações ou quem assiste aos vídeos. Quando tínhamos de ser os primeiros, nos colocaram na quarta ou quinta posição. Agora que tínhamos de ser quarto ou quinto, estamos em primeiro", afirmou Maradona. Em vista da qualidade dos jogadores argentinos, "não podemos ficar nos defendendo contra a pior equipe colombiana da história", acrescentou o campeão mundial de 1986, referindo-se à última partida em que a Argentina perdeu da Colômbia, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2010. O astro também elogiou Kaká, o meio-campo do Milan (Itália) que nesta semana ganhou o título de melhor jogador do mundo, superando o argentino Lionel Messi. "Kaká ganhou a Liga dos Campeões, brilhou (na seleção) no Brasil, venceu a gente (do Boca Juniors) no domingo com o Milan", lembrou Maradona para justificar a eleição do jogador brasileiro. "Messi ainda tem muito tempo pela frente. Ele precisa dizer ao Kaká que no próximo ano ele é que ganhará a Bola de Ouro", acrescentou. Maradona e sua seleção de showbol, um tipo de futebol disputado em um campo menor, enfrentarão o Brasil no sábado, no estádio Luna Park, em Buenos Aires.