Maradona critica Carlos Bianchi Diego Maradona continua com a língua solta e afiada. A poucas horas de mais uma viagem de tratamento para Cuba (embarca entre este domingo e terça-feira), o astro que luta contra a dependência às drogas deu outra polêmica entrevista ao Canal 9, de Buenos Aires. A bordo de um helicóptero, falou do tempo de permanência na nova clínica, criticou Carlos Bianchi por recusar convite para dirigir a seleção argentina. Maradona logo de saída surpreendeu ao falar que não pretende passar muito tempo confinado no Centro de Saúde Mental de Havana. ?Ficarei no máximo um mês e meio internado lá?, avisou, para surpresa do entrevistador. ?Depois, volto para casa, participo da inauguração de hotel de um amigo e volto. Mas para La Pradera?, garantiu, ao referir-se ao local em que se internou, também em Havana e por três anos, aparentemente sem grande progresso. O astro disse que o regime de tratamento no Censam é restrito, mas não muito. ?Não é como andaram dizendo?, esclareceu, com inusitado bom humor. ?Cumpro o que for prescrito pelos médicos e depois cuido de minha vida?, adiantou, para reforçar a idéia de que sairá quando achar necessário. ?Me deixaram livre e assim eu sempre serei?, insistiu. ?Não vão me dobrar, não conseguirão me quebrar.? Mesmo assim, se considera feliz com o final da polêmica em torno de sua saída da clínica de Buenos Aires e o retorno a Cuba. ?Acredito no tratamento do centro médico de Fidel Castro?, disse. ?E não há por que duvidar dele, porque é uma pessoa a quem admiro e é genuína.? O mesmo carinho Maradona não dedicou para Carlos Bianchi. Em sua avaliação, o ex-treinador do Boca Juniors errou ao negar-se a pegar o comando da seleção da Argentina, após a saída de Marcelo Bielsa. ?Ele agiu com soberba. Todo mundo gostaria de assumir esse cargo.? No fundo, até Maradona.