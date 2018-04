Maradona critica escolha do Boca Maradona não escondeu sua decepção por não ter sido escolhido como novo treinador do Boca Juniors, o seu time de coração. Tão logo a direção do clube argentino anunciou a contratação do uruguaio Oscar Tabárez para substituir Carlos Bianchi, Maradona afirmou: ?Fiquei sem chance.? Ele havia se autocandidatado ao cargo, a exemplo do que fez com os dirigentes da seleção, com a qual deseja ?colaborar?.