Maradona critica futebol espanhol A edição de amanhã, domingo, do diário argentino ?Clarin? vai trazer mais uma entrevista polêmica com o ex-craque argentino Diego Armando Maradona. O ?Pibe de Oro? desta vez não poupa críticas ao futebol espanhol. O primeiro a ser criticado é o técnico do Real Madri, Vicente Del Bosque, acusado de ter menos valor do que lhe atribuem. O outro a receber uma saraivada verbal de Dieguito é o técnico do Bracelona, Radomir Antic, acusado por Maradona de estar minando a carreira de Riquelme. A entrevista de Maradona foi dada ao ex-goleiro da seleção argentina Sergio Goycoechea, atualmente comentarista de uma emissora de tevê de Buenos Aires. Amigo de Maradona, Goycoechea, que no Brasil jogou pelo Inter de Porto Alegre, conseguiu boas declarações do ex-craque. Maradona começou alfinetando o futebol, de maneira geral: ?Eu não me divirto mais vendo jogos, porque não há nenhuma liga que realmente me interesse?, afirmou. Quanto a Del Bosque, o técnico do Real Madri, Maradona foi categórico: ?Ele é uma grande figura, mas como técnico... Ele não precisa ser treinador, porque só tem ?monstros? em sua equipe. Gostaria de ver a mão do treinador agindo sobre a equipe, mas não vejo?, disse. Já as estocadas em Radomir Antic foram feitas após as considerações de Maradona sobre o futebol de Riquelme, jogador do Barcelona. Para Maradona, Riquelme não rende no Barça devido à falta de oportunidades. ?Se ele tiver continuidade como titular, todas as dúvidas sobre seu futebol vão se acabar?, disse.