Maradona: cuidado "rigoroso" em Cuba O ex-jogador de futebol argentino, Diego Armando Maradona, seria tratado com "rigor" no tratamento que começará contra a dependência das drogas nos próximos dias em Cuba. A afirmação foi feita pelo embaixador argentino em Havana, Raúl Taleb, que explicou que na clínica onde "El Diez" (O Dez) será internado "ele não poderá ter contato com pessoa alguma, a não ser que seja permitida pelo médico encarregado do tratamento". Segundo Taleb, o Centro Nacional de Saúde Mental (Censam), a poucos quilômetros de Havana, "é mais rigorosa que a clínica onde Maradona está internado em Buenos Aires". O Censam - que foi criado para o tratamento de soldados cubanos veteranos da Guerra Civil de Angola - depende do Ministério do Interior e conta com uma segurança reforçada. Desta forma, Maradona teria um tratamento diametralmente oposto ao que recebeu em sua primeira etapa em Cuba, onde chegou em fevereiro do ano 2000. Na ocasião, o ex-jogador foi internado na ilha caribenha para recuperar-se de uma overdose de cocaína ocorrida um mês antes no balneário uruguaio de Punta del Este. Mas, nos quatro anos que se seguiram, em vez de realizar o tratamento no spa de "La Pradera", Maradona dedicou-se a jogar golfe, fazer "pegas" nas estradas cubanas, além de participar de festas regadas a álcool e drogas. Em Cuba, o astro tinha carta branca para fazer o que quisesse e era tratado como um semideus. Em março deste ano, mais obeso do que nunca, sem ter abandonado as drogas, o ex-atleta que em seus tempos de glória era chamado de "El Pibe de Oro" (O Garoto de Ouro), voltou à Argentina. Poucas semanas depois, teve uma nova overdose e foi internado na clínica Suíço-Argentina em Buenos Aires. Ali, depois de sair do estado de coma, Maradona tornou-se um paciente turbulento. Era visitado por amigos com os quais até jogava uma "pelada" na sala da UTI. Duas semanas depois, o ex-jogador fugiu para a chácara de um amigo, onde teve cinco dias de agito que culminaram com uma "overdose" de croissants e massa folhada. Maradona voltou provisoriamente para a Suíço-Argentina, até que foi trasladado para a Clínica del Parque, onde está desde maio. Nos primeiros meses Maradona esteve tranqüilo. No entanto, ao longo do último mês e meio, o ex-jogador começou a pedir sua transferência para Cuba. Aos prantos, deu uma entrevista ao canal 9 de TV, onde implorou para que a Justiça liberasse sua saída do país. Fidel paga - Os tratamentos no Censam possuem em média uma duração de 70 dias, com um custo de US$ 11,2 mil. Extra-oficialmenta afirma-se que o governo de Fidel Castro se encarregaria desses custos.