Maradona dá conselhos para Tevez Na Argentina, onde foi passar as festas de fim de ano, suspendendo o tratamento que faz em Cuba contra as drogas, Diego Armando Maradona tratou de dar conselhos a Carlos Tevez, ídolo do Boca Juniors assim como ele. O ex-jogador também aproveitou uma entrevista na TV argentina para dizer que seu estado de saúde é ?bom?. Maradona desembarcou em Buenos Aires no domingo à noite. Ainda muito gordo e agora com um cavanhaque, ele participou na segunda-feira da formatura de sua filha mais velha, Dalma. E depois, deu entrevista ao programa Videomatch, do canal de TV Telefé. ?Estou bem. Tomando a medicação que trouxe de Cuba e esperando que os médicos decidam me dar alta?, afirmou o astro argentino. Na hora de falar sobre futebol, o assunto foi Tevez, que está deixando o Boca Juniors, time para o qual Maradona torce, para jogar no Corinthians. Tevez vem se envolvendo em seguidas polêmicas. A última foi com o técnico do Boca, Jorge "El Chino" Benítez, durante o treino de domingo passado. Mas Maradona mandou um recado para o jovem jogador de 20 anos: ?Ninguém deve se meter em sua vida privada. Mas ele não pode se confundir. Se não treinar, não terá forças para calar os que o criticam.? Confusão - Maradona se referiu ao incidente no treino de domingo do Boca, em que Tevez levou uma bronca do técnico. Benítez criticou o astro do time por não estar se dedicando aos treinamentos, com seguidos atrasos e falta de empenho nos exercícios. "Garoto, você joga muito bem. Aqui eu tenho cinco jogadores que não chegam a teus pés. Mas, com a garra que eles colocam, estão iguais a você", chegou a dizer o treinador durante o treino. Na hora, Tevez resmungou: "Eu sou assim". E foi embora, abandonando o treinamento. Tevez foi treinar normalmente na segunda-feira e desmentiu qualquer desentendimento com o treinador. ?Não aconteceu absolutamente nada?, disse o jogador. Mas ele corre o risco de ficar no banco de reservas na partida que o Boca faz nesta quarta-feira, contra o Bolívar, em La Paz, pela final da Copa Sul-Americana. Afinal, na Argentina, a sensação é que Tevez já está com a cabeça no Corinthians, depois da milionária contratação de US$ 19,5 milhões bancada pela MSI.