Maradona deixa chineses confusos Diego Maradona visita a China, é tratado como estrela, mas deixa seus anfitriões boquiabertos. Os chineses levam a sério a pontualidade e não se conformam com os horários pouco ortodoxos do maior astro da história do futebol da Argentina. O ex-jogador tem chegado com atraso nos compromissos que lhe foram agendados e se diverte com isso. "Estou parecendo uma bola", comparou. O astro faz palestra em uma universidade de Pequim durante a semana.