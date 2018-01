Maradona deixa o hospital em Buenos Aires após 13 dias O ex-astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona, saiu do Sanatório Güemes na madrugada desta quarta-feira, após 13 dias de internação. Os médicos do hospital deram a alta ao ex-jogador após uma reunião com o médico pessoal de Maradona, Alfredo Cahe, e os parentes do ex-craque, liderados por sua ex-esposa, Claudia Villafañe. Maradona havia sido internado há quase duas semanas por causa de uma grave hepatite tóxica, provocada pelo intenso consumo de bebidas alcoólicas. No entanto, os médicos destacam que ele terá de realizar um tratamento psicológico para controlar sua personalidade turbulenta e sua tendência à dependência de drogas e álcool. "Esta não é uma alta definitiva", explicou Cahe. "Ele ainda tem um longo caminho pela frente". O diretor do hospital, Héctor Pezzella, afirmou que "Diego agora tem consciência de seus verdadeiros problemas". Diversos rumores indicam que Maradona pretende ir ao estádio de La Bombonera no domingo, dia em que o Boca Juniors - seu time do coração - joga o superclássico argentino contra o River Plate se pela 10.ª rodada da competição. Maradona, capitão da seleção argentina de futebol que venceu a Copa do Mundo de 1986, lutou anos contra o vício da cocaína e uma tendência à obesidade. Em 2005, ele se submeteu na Colômbia a uma cirurgia de redução do estômago para diminuir o peso.