Maradona deu o cano em Júlio César O ex-zagueiro Júlio César tomou um cano do astro argentino Diego Maradona na sua despedida do futebol, no último sábado, em Dortmund, na Alemanha. O brasileiro diz que Diego havia acertado sua participação no amistoso, mas que, depois, pediu US$ 200 mil de cachê para participar da festa. ?Eu fiquei sabendo que ele (Maradona) queria participar da festa. Fiquei feliz, mas comecei a receber telefonemas da parte dele perguntando quanto seria o cachê, quem pagaria a passagem. Me chateou porque era uma partida de festa, a minha despedida?, lamentou o ex-jogador, à rádio Jovem Pan. Maradona teria cobrado US$ 200 mil (cerca de R$ 430 mil). Júlio César se despediu do futebol em uma partida entre um combinado de seus amigos brasileiros e um de seus amigos estrangeiros. Participaram da festa muitos jogadores que estiveram na conquista do tetracampeonato do Brasil nos Estados Unidos, como Taffarel, Aldair, Dunga e Paulo Sérgio.