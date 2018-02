Maradona deve deixar hospital na quarta Internado desde sábado, quando sofreu uma cirurgia para redução do estômago, Diego Maradona deve deixar o hospital em Cartagena, na Colômbia, até quarta-feira. Segundo o boletim médico divulgado nesta segunda, o astro do futebol argentino passa bem e está de bom humor. Aos 44 anos, Maradona estava com 121 quilos antes de fazer a cirurgia. Segundo o médico Francisco Holguín, a expectativa é que ele chegue aos 75 quilos no período de 1 ano. ?A recuperação está indo muito bem. No domingo, esteve animado e até caminhou?, disse o outro médico da equipe que o operou, Carlos Chaux. ?Os pacientes obesos que realizam a cirurgia de redução do estômago podem levar uma vida normal?, garantiu Holguín. ?Ele poderá comer de tudo, mas em pequenas quantidades?, completou Chaux. Além de reduzir o peso, essa cirurgia irá contribuir para controlar a pressão arterial de Maradona, que sofre de problemas cardíacos. E também o ajudará a se livrar do vício das drogas, contra o qual tem lutado nos últimos anos.