Maradona deve fazer cirurgia no estômago O ex-jogador Diego Maradona deve fazer uma cirurgia ainda nesta terça-feira, para redução do estômago, em Cartagena, na Colômbia. Segundo a imprensa da Argentina, a operação é mais um passo na recuperação do astro argentino, agora para tentar reduzir peso, em seu combate contra o vício das drogas. Maradona chegou a Cartagena na semana passada, mas a primeira informação era que sua viagem seria apenas turística. Ele vive atualmente em Cuba, onde faz o tratamento contra a dependência das drogas. No ano passado, durante uma visita a Buenos Aires, o ex-jogador sofreu grave crise cardio-respiratória e chegou a ficar hospitalizado. A cirurgia de Maradona ainda não foi confirmada oficialmente, mas ela deve ser realizada na clínica Medigel, em Cartagena.