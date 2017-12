Maradona deve ficar vários meses internado Logo depois de a família de Diego Armando Maradona emitir um comunicado pedindo que a imprensa não perturbe o tratamento do astro na Clínica del Parque, em Buenos Aires, o seu irmão, Raúl ?Lalo? Maradona, deu uma entrevista para a TV argentina e contou como anda a recuperação do ex-jogador. Segundo ele, Maradona ficará ?vários meses? internado. Maradona está há uma semana na Clínica del Parque, especializada em dependente de drogas. Desde então, já emagreceu cerca de 6 quilos, sob dieta rigorosa, e, após alguns já costumeiros acessos de fúria, começa a se conformar com a necessidade de tratamento. ?Os médicos nos dizem que ele vai melhorando diariamente?, disse Lalo Maradona, para depois revelar que nem mesmo os familiares mais próximos estão tendo acesso ao ex-jogador, pois o impacto emocional poderia prejudicar o tratamento. ?Parece que ele está aceitando melhor os remédios, está se esforçando para curar-se?, afirmou o irmão caçula de Diego. A família de Maradona resolveu agir depois dele ter sofrido duas graves crises cardiorespiratórias seguidas, que o levaram a ser internado duas vezes na Clínica Suíço-Argentina - mesmo contrariando a vontade do astro. ?Os médicos nos disseram: façam algo ou Diego corre risco. Não me importa que ele fique bravo comigo. Pode ficar bravo um ou dois meses, ou um ano, mas o importante é que depois viva mais trinta anos?, contou Lalo. A gravidade do caso de Maradona dá a certeza à sua família de que o tratamento será ?prolongado?. ?Diego ficará vários meses internado para recuperar-se de sua doença, mas não sabemos se será nessa mesma clínica em que está agora?, revelou Lalo.