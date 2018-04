Maradona deve quase R$ 90 milhões em impostos à Itália

o ex-jogador argentino Diego Maradona possui uma dívida com o fisco italiano que pode chegar a 34,2 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões), afirmou o Ministério de Economia e Finanças da Itália, em resposta a um questionamento parlamentar. Nos últimos anos, o fisco italiano conseguiu receber 42.051,05 euros (cerca de R$ 110 mil) do total devido - não porque o ex-craque argentino tenha desembolsado o dinheiro espontaneamente, mas porque houve um "êxito parcialmente positivo" nas negociações com a D&B, sociedade que gerencia os direitos de imagem de Maradona. O procedimento foi ativado depois que o astro recebeu 78 mil euros (R$ 200 mil) para participar do programa de auditório "Ballando con le Stelle" (dançando com as estrelas, em tradução livre), supostamente sem pagar um euro de imposto. Outras aparições na televisão, também no canal RAI, levaram o governo a mover um recurso extrajudicial com RAI Trade, Ballandi Entertainment e Endemol Itália, cujos resultados "ainda são aguardados", segundo o Ministério da Economia. "O fisco italiano não conseguiu receber de Maradona mais do que 0,12% [do que o jogador deve]", observa Vittorio Carlomagno, presidente do Contribuinti.it., lembrando que a Fazenda arrecadou de Maradona até o momento "42 mil euros e dois relógios".