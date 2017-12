Maradona deve viajar para Cuba na 5ª feira O ex-jogador Diego Armando Maradona deverá viajar para Cuba na próxima quinta-feira, segundo informação divulgada na noite desta segunda-feira pela imprensa argentina. Maradona esteve internado numa clínica em Buenos Aires após sofrer uma grave crise pulmonar e cardíaca, mas saiu do hospital antes mesmo de receber alta. De acordo com a imprensa, o ex-jogador deverá viajar para Havana na quinta-feira ao meio-dia, mas deverá regressar da ilha antes do dia 21 de maio, data do aniversário de 15 anos de sua filha caçula, Gianina. Maradona passou longas temporadas em Cuba para um tratamento da dependência de drogas. Há quatro anos ele sofreu a primeira grave crise cardíaca, quando estava em viagem ao balneário uruguaio de Punta del Este.