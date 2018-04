Maradona divulga convocados para jogo contra o Brasil

Os atacantes Lionel Messi, Sergio 'Kun' Agüero e Carlos Tévez lideram a convocação do técnico argentino, Diego Maradona, para o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 contra o Brasil, no dia 5 de setembro em Rosário.

Veja também:

Pelé vê Brasil melhor que Argentina para clássico de setembro

Eliminatórias - Classificação | Tabela

Eliminatórias: mais no canal especial

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Maradona só divulgou nesta sexta-feira a relação dos jogadores de equipes europeias e a completará na próxima semana com sete jogadores de equipes locais, uma vez começado o Torneio Apertura 2009.

"Temos que ganhar para nos classificar", afirmou Maradona, assegurando que poderá pensar no encontro seguinte contra o Paraguai, que será disputado quatro dias depois em Assunção, só quando terminar a partida contra os brasileiros.

Segundo Maradona, o Brasil é "uma equipe fantástica" e afirmou que o técnico Dunga "está fazendo as coisas muito bem".

OS JOGADORES SELECIONADOS SÃO:

GOLEIROS: Juan Pablo Carrizo (Zaragoza/ESP), Mariano Andujar (Catania/ITA) e Sergio Romero (AZ Alkmaar/HOL).

ZAGUEIROS: Javier Zanetti (Inter/ITA), Nicolás Pareja (Espanyol/ESP), Fabricio Coloccini (Newcastle/ING), Gabriel Heinze (Olympique de Marselha/FRA) e Nicolás Burdisso (Inter/ITA).

MEIAS: Fernando Gago (Real Madrid/ESP), Javier Mascherano (Liverpool/ING), Maxi Rodríguez (Atlético Madri/ESP), Jesús Dátolo (Napoli/ITA) e Jonás Gutiérrez (Newcastle/ING).

ATACANTES: Carlos Tévez (Manchester City/ING), Lionel Messi (Barcelona/ESP), Sergio Agüero (Atlético de Madri/ESP), Diego Milito (Inter/ITA), Lisandro López (Olympique Lyon/FRA) e Ezequiel Lavezzi (Napoli/ITA).