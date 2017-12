Maradona diz não para a seleção Diego Maradona anunciou nesta quinta-feira que recusou o convite para se juntar à seleção argentina na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O ex-jogador tinha sido chamado pelo presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Julio Grondona, para fazer parte da comissão técnica de José Pekerman. ?Não acho que seja o melhor momento para me integrar à seleção?, disse Maradona, nesta quinta-feira, em entrevista a uma rádio argentina. Ele não explicou os motivos de sua recusa, mas especula-se que não ficou muito claro qual seria a função do ex-jogador no grupo de Pekerman, o que o desagradou. Astro do futebol argentino, Maradona vive uma nova vida atualmente. Longe das drogas e bem de saúde, ele fez sucesso na TV, com um programa próprio que foi líder de audiência no país. Além disso, desempenha o papel de vice-presidente de futebol do Boca Juniors, seu time de coração.