Maradona diz para Ronaldinho não ceder à pressão do Barça

Após sair em defesa de Ronaldo diante da polêmica com as travestis cariocas, o argentino Diego Maradona partiu agora para declarar seu apoio a outro brasileiro: Ronaldinho Gaúcho, que segundo ele, vem sendo muito pressionado para abandonar o Barcelona. O craque argentino está em Cannes, na França, para o lançamento do documentário Maradona by Kusturica, do premiado diretor sérvio Emir Kusturica. Veja também: Maradona vira estrela no festival de Cannes "Espero que o Barcelona não cometa o erro de sempre: deixar seus melhores jogadores irem embora", aconselhou Maradona, em Cannes (França), onde participa da projeção do filme-documentário "Maradona by Kusturica". "Agora ameaçam fazer o mesmo com Ronaldinho. Estão fazendo-o passar por aquilo que eu mesmo passei. O mesmo que aconteceu com Rivaldo, Romário, Ronaldo e também com o português Figo", continuou. Segundo o ex-jogador argentino, Ronaldinho deve resistir às pressões e ficar no Barcelona até que a situação seja resolvida por parte dos dirigentes do clube. "E se Ronaldinho for para o Milan, e depois enfrentar o Barcelona, vai fazer três gols encima dos espanhóis. Eles que tomem cuidado", afirmou. ALFINETADA Ainda em Cannes, o ex-jogador argentino revelou ter se divertido com a atuação do sueco Zlatan Ibrahimovic ao acompanhar nesse domingo, 18, a final do campeonato italiano, vencido pela Inter. "Me diverti por Ibrahimovic ter feito dois gols decisivos para o scudetto sem ter treinado por dois meses. É a prova de que para vencer no futebol não precisa ser Carl Lewis e correr somente. Futebol se faz com a bola". Depois, voltando-se à imprensa italiana presente no encontro, o jogador acrescentou com sarcasmo. "Toda a imprensa o criticava porque estava na Suécia fazendo tratamento. No entanto, depois do que Ibra demonstrou domingo, a imprensa fez bem em ficar com a boca fechada", completou. (com agências internacionais)