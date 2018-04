Maradona diz que Argentina vencerá o Brasil nas Eliminatórias

O técnico da seleção argentina, Diego Maradona, afirmou nesta segunda-feira que seus comandados vão vencer o Brasil na partida de 5 setembro, válida pela 15.ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010.

"Vamos ganhar do Brasil porque temos os melhores jogadores. Ganhando deles, vamos mostrar tudo de bom que temos como grupo. Os rapazes estão afiados", disse o craque em entrevista à rádio FM Palermo, de Buenos Aires.

Maradona insistiu em que a mudança de sede do confronto do estádio Monumental de Nuñez, do River Plate, em Buenos Aires, para o Lisandro de la Torre, do Rosario Central, em Rosário, foi pedida pelos jogadores, "e eu me juntei a eles".

Tanto o técnico da Argentina, quanto seus comandados, consideram que em Rosário os jogadores ficam mais próximos do público, o que ajudaria a pressionar os adversários.

Maradona completará nesta semana a lista dos jogadores convocados para o jogo contra o Brasil com sete atletas de equipes locais, entre eles os meio-campistas Juan Sebastián Verón (Estudiantes), Sebatián Battaglia (Boca Juniors) e Mario Bolatti (Huracán), além dos zagueiros Emiliano Papa e Nicolás Otamendi (Vélez Sarsfield).