Maradona diz que Boca tem de anular Kaká para vencer

O craque argentino Diego Maradona afirmou neste sábado que o Boca Juniors terá que "anular" o brasileiro Kaká para vencer o Milan na final do Mundial de Clubes, que acontece no Japão. Veja também: Milan x Boca Juniors: vai sair o primeiro tetra mundial "Caso anulemos Kaká o título será nosso. Esta é a chave e não tenho dúvidas", declarou Maradona, que já defendeu o Boca, seu time de coração. "Kaká demonstrou que é o melhor jogador do mundo e, logicamente, o Milan gira em torno dele, o que obriga o Boca a anulá-lo para vencer a partida", explicou Maradona, que acrescentou: "Além disso, espero que Martín Palermo esteja bem e marque algum gol."