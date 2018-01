Maradona diz que irá ao clássico Boca x River no domingo O ex-craque argentino Diego Maradona anunciou nesta quarta-feira, poucas horas após receber alta da clínica na qual estava internado, que no próximo domingo irá ao estádio La Bombonera para assistir ao clássico do futebol argentino entre Boca Juniors e River Plate. "Estou bem e totalmente recuperado. Continuarei como se estivesse internado, mas em minha casa. Caso não faça isto o único prejudicado serei eu", comentou o ex-jogador à rede TyC, de Buenos Aires. "Vou [ao estádio] com soro, com meu médico, com uma ambulância ou da forma que for. Vou encorajar os rapazes [jogadores do Boca] até a última gota de sangue." Horas após deixar o Sanatório Güemes, onde ficou internado por 13 dias por causa de uma grave hepatite tóxica, provocada pelo intenso consumo de bebidas alcoólicas, o ídolo surpreendeu ao dispensar o seu médico pessoal, Alfredo Cahe, com quem se tratou por muito tempo e é seu amigo pessoal há 35 anos. A informação foi divulgada pela agência de notícias EFE. Antes de ser demitido, Cahe havia dito que iria acompanhar a continuação do tratamento do ex-camisa 10 da seleção argentina na Suíça. "Ele ainda tem um longo caminho pela frente", comentou. Maradona aproveitou a entrevista à rede argentina para encorajar o meia Ariel Ortega, do River Plate, que está passando por um tratamento para se livrar do alcoolismo. "Ele sente o futebol mesmo da mesma maneira do que eu", comentou. Atualizada às 19 horas