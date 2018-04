Maradona diz que Kaká merece receber a Bola de Ouro

O ex-jogador Diego Maradona afirmou nesta quinta-feira que, caso o meio-campo brasileiro Kaká ganhe a Bola de Ouro, o prêmio estará em boas mãos. "Se ele vencer, será bom. Kaká tem vantagem sobre Messi porque venceu a Liga dos Campeões", disse o ex-jogador argentino a um canal de televisão de Buenos Aires. Veja também: Jornal italiano diz que Kaká é o vencedor da Bola de Ouro Ao comparar o craque do Milan com Messi, apontado por muitos como seu sucessor na seleção argentina, Maradona comentou que a única diferença é que o jogador do Barcelona é mais jovem. O vencedor da Bola de Ouro, entregue pela revista francesa France Football e pela primeira vez aberto a jogadores dos cinco continentes, será anunciado no próximo domingo. De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Kaká venceu a Bola de Ouro com 400 votos, deixando para trás o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, da Inglaterra. Já Messi ficou com a terceira colocação.