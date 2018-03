Maradona diz que Pelé só faz política Diego Maradona voltou a atacar Pelé, a quem chamou de ?demagogo?. De acordo com o ídolo argentino, Pelé nunca se preocupou com os jogadores de futebol e só trata de fazer política. ?Pelé é um demagogo e, por isso, se entregou à política. Isso me dá náusea. Temos de dignificar o futebol com paixão?, declarou Maradona, em entrevista a uma emissora de televisão. Suas críticas foram motivadas pela lista dos 125 melhores atletas vivos dos últimos 100 anos feita por Pelé, em comemoração ao centenário da Fifa. Embora tenha reconhecido que Pelé foi ?impressionante? como jogador, disse que não gosta de ser comparado ao brasileiro. Maradona criticou, também, as relações que o ex-camisa 10 mantém com a Fifa e sua entrada na política brasileira, referindo-se à época em que foi ministro dos Esportes. ?Aquilo me pareceu asqueroso.? O astro argentino disse, na entrevista, ser vítima de complô, mas não quis dar detalhes. ?Vai ser um escândalo quando contar a verdade.? Um de seus principais alvos é seu ex-empresário Guillermo Cóppola. ?Não entendo como ele pode ser tão falso.?