Maradona diz que perdeu muito dinheiro Diego Maradona revelou nesta segunda-feira que perdeu grande parte do dinheiro que ganhou durante a carreira. E acusou seu ex-amigo e empresário Guillermo Coppola de tê-lo roubado. ?Eu ganhava cinco e lhe dava seis. E, da noite para o dia, não tinha mais nada?, admitiu o astro do futebol argentino. Aparentemente recuperado do vício das drogas (ficou internado vários anos em Cuba) e cada vez mais magro (fez recente cirurgia para redução do estômago na Venezuela), Maradona está procurando emprego no futebol. De volta a Buenos Aires, onde foi acompanhar o aniversário de 18 anos de sua filha Dalma, no sábado, e a festa do centenário do Boca Juniors, no domingo, ele disse que planeja ficar na Argentina. ?Quero trabalhar, mas não poderia ser num escritório. Os que pensam em me convidar para ser embaixador esportivo, podem esquecer disso?, afirmou Maradona, comentando a possibilidade de exercer essa função no Boca. ?Quero ter contato com os jogadores. Pode ser em qualquer clube da Argentina. Quero passar minha experiência, as boas e más passagens da minha carreira.? Mas, apesar de dizer que perdeu grande parte do seu dinheiro, Maradona reconheceu que não precisa trabalhar para sobreviver. ?Graças a Deus minhas filhas têm o que comer?, garantiu o ex-jogador de 44 anos, que está processando o antigo empresário. ?Quero recuperar o que perdi e seguir a luta na justiça contra Guillermo (Coppola). Esse assunto me deixa muito nervoso e preocupado, porque dei tudo ao meu ex-amigo, lhe dei tudo o que tinha.?