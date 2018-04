Maradona diz que prefere Messi a Cristiano Ronaldo e elogia Xavi

MADRI - Diego Armando Maradona prefere seu compatriota Leo Messi ao português Cristiano Ronaldo, destacando que o jogador do Barcelona, com quem trabalhou na seleção argentina, tem uma vantagem, pois "tem Xavi, que cada vez que joga dá show".

"Estão fazendo com Messi em cada partida uma grande Mou, ou seja, a tática ensinada por Mou (o técnico português José Mourinho) com a Inter no ano passado. Esperam dois marcadores e um terceiro mais atrás, porque todos sabem que esses dois primeiros são driblados", afirmou na segunda parte de uma entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal esportivo Marca.

Maradona, que na primeira parte da entrevista preferia Mourinho a Guardiola, não tem dúvidas ao responder sobre suas preferências entre Messi e Cristiano Ronaldo e admite que o barcelonista o surpreende a cada domingo, embora ressalte o papel de Xavi Hernández.

"E depois, Leo tem Xavi, que cada vez que joga dá show. Esse menino é um fenômeno. Quando tem a bola, parece que tem olhos atrás, porque sabe perfeitamente para quem passá-la e nunca a perde", acrescenta.