Maradona diz que quer conhecer presidente do Irã O astro argentino Diego Maradona expressou seu desejo de conhecer o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, depois de trocar sua camiseta de futebol com um diplomata daquele país, que lhe entregou um jarro de Isfahan. Maradona recebeu a Mohshen Baharavand, encarregado de negócios do Irã, no sábado após o empate por 9 x 9 em um jogo da modalidade showbol entre Argentina e Brasil em Buenos Aires. No encontro, o ex-capitão da seleção argentina mostrou disposição de conhecer o líder da república islâmica, o que foi revelado nesta segunda-feira. "Com todo meu carinho para o povo do Irã", dizia a legenda escrita por Maradona na camiseta que será exposta no Museu de Presentes do Ministério de Relações Exteriores do Irã. O astro argentino, que desde sempre mostra forte oposição à política do presidente norte-americano, George W. Bush, é um fervoroso admirador de Fidel Castro e Hugo Chávez, dois históricos inimigos de Washington. "Já conheci Fidel e Chávez (...) agora me falta conhecer o seu presidente. Quero conhecer Ahmadinejad", disse Maradona. "Estou com o povo do Irã, de verdade digo isso com todo o meu coração", acrescentou ele depois de receber o jarro.