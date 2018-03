Maradona diz ter se divertido com atuação de Ibrahimovic

O ex-jogador argentino Diego Armando Maradona se divertiu com a atuação do sueco Zlatan Ibrahimovic ao acompanhar nesse domingo a final do campeonato italiano, vencido pela Inter. Com a vitória do time, Maradona disse: "me diverti por Ibrahimovic ter feito dois gols decisivos para o scudetto sem ter treinado por dois meses. É a prova de que para vencer no futebol não precisa ser Carl Lewis e correr somente. Futebol se faz com a bola". Depois, voltando-se à imprensa italiana presente no encontro, o jogador acrescentou com sarcasmo. "Toda a imprensa o criticava porque estava na Suécia fazendo tratamento. No entanto, depois do que Ibra demonstrou domingo, a imprensa fez bem em ficar com a boca fechada", completou.