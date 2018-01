Maradona é detido no Rio Depois do jogo que participou por 68 minutos, no Centro de Futebol do Zico, o ex-craque argentino Maradona sentiu-se mal. Ao deixar o gramado, sentou-se à frente do vestiário e teve dificuldade de falar. Depois, começou a se mover de um lado para o outro rapidamente, preocupando seus amigos e o anfitrião da festa, Zico. Maradona ficou cerca de uma hora sentado num banco abanando-se com uma toalha. Ele falava pouco e evitava se levantar. Em seguida, pediu aos amigos um charuto. A presença do jogador causou um tumulto entre as pessoas que não puderam entrar, já que a capacidade do estádio é de 2.000 pessoas. O Jogo das Estrelas foi um evento beneficente promovido por Zico, que reuniu jogadores em atividade e ex-craques. O ingresso era um quilo de alimento não-perecível. Participaram da festa o meia Carlos Alberto, do Corinthians, além de estrelas do passado como Djalminha, Renato Gaúcho, Adílio, Andrade, Júnior, Jorginho, Bebeto, entre outros. O craque não tinha saído do quarto até o início da noite de ontem. Ficou descansando. "Ele não tomou café, nem almoçou. O Maradona gosta de dormir tarde", declarou o ex-jogador do Flamengo, Mancuso, que agora cuida das atividades esportivas de Maradona. "É a única vez que ele fez algo de graça. Não cobrou cachê para vir ao Rio. Ele é amigo do Zico, por quem tem um respeito enorme."