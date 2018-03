Maradona é internado em hospital argentino Diego Maradona foi internado em hospital de Buenos Aires, no fim da tarde deste domingo, em conseqüência de indisposição. O astro argentino, de 43 anos, acompanhou pela manhã ao jogo do Boca Juniors com o Nueva Chicago, no estádio La Bombonera, e em seguida almoçou na casa de um amigo. Logo após a refeição, o ex-jogador se sentiu mal e telefonou para Alfredo Cahe, seu médico particular, que recomendou a internação para exames na Clínica Suíço-Argentina. Maradona há anos vive em Cuba, onde faz tratamento permanente para livrar-se de dependência das drogas.