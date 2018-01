Maradona é liberado pela PF Depois de permanecer detido por algumas horas após se envolver em confusão no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o ex-craque argentino Diego Maradona já está liberado pela Polícia Federal. Segundo a PF, o ex-jogador pagou por uma porta destruída durante o tumulto em que se envolveu, com mais quatro pessoas, hoje de manhã, depois de perder o vôo para a Argentina. A confusão ocorreu num setor próximo ao túnel de embarque. Ele foi submetido a exames, de tipo não revelado oficialmente, por peritos do Instituto Médico-Legal. Segundo um representante do Consulado da Argentina, o ex-craque ainda cumpre algumas formalidades legais e deverá sair dentro de uma hora.