Maradona é multado por excesso de velocidade na Alemanha O ex-jogador argentino Diego Maradona foi multado em 200 euros por excesso de velocidade, nesta sexta-feira, em uma auto-estrada perto da cidade de Gelsenkirchen, segundo reportagem publicada neste sábado na edição online do diário alemão Bild. Quando regressava ao hotel em que está hospedado, o veículo conduzido pelo ídolo argentino teria sido flagrado a 120 km/h em um trecho da estrada que está em obras - motivo pelo qual o limite de velocidade no local teria sido reduzido a 80 km/h. O ´Pibe de Oro´ tinha acabado de acompanhar, junto com a ex-mulher, uma de suas filhas e o namorado desta, à histórica goleada da seleção argentina sobre a equipe da Sérvia e Montenegro, por 6 a 0. Depois de pagar a multa, Maradona foi autorizado a seguir viagem.