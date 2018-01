Maradona é tema de jogo para celulares Diego Maradona voltará a fazer gols e a driblar adversários, ao menos na telinha dos telefones celulares. Segundo publicou nesta segunda-feira o jornal Infobae, o contrato assinado entre as empresas Diegui e Maradona International Calling Card, responsáveis pelos direitos do ex-jogador, a Black & Gold e a americana Digital Orchid, provedora de conteúdo para celulares, jogos e fundos de tela com imagens do ex-craque estarão prontos para o lançamento em fevereiro. Entre os jogos, há um em que Maradona desafia o usuário do telefone a tirar-lhe a bola.