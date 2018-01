Maradona e Tevez jogam na Bombonera Diego Maradona, Lionel Messi e Carlos Tevez se transformaram na noite desta terça-feira nas principais estrelas de uma partida em benefício das crianças carentes disputada em Buenos Aires e organizada pela fundação dirigida por Javier Zanetti. Maradona e Messi fizeram parte da "equipe A", que vestiu uma camiseta branca e azul e perdeu por 4 a 2 para a "equipe B", vestida de cinza e liderado pelo craque do Corinthians e o anfitrião, lateral da Inter de Milão. O jogo, de uma hora de duração, reuniu no estádio "La Bombonera", do Boca Juniors, ex-jogadores, jogadores em atividade, tenistas, músicos e atores. David Nalbandian marcou o primeiro gol do jogo. A partida marcou a quarta edição da Copa Solidariedade, organizada pela Fundação PUPI. Esta fundação foi criada por Javier Zanetti e sua esposa, Paula de la Fuente, para que as crianças socialmente desprotegidos recebam o atendimento e formação que sua idade requer, com o esporte como ferramenta de integração.